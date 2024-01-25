Долгоруков Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1813
Дата смертиПосле 01.03.1874
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1813
Бракосочетание
23.10.1833
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Грен Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Анисья Яковлевна
Бракосочетание
?.10.1842
Рождение ребёнка
06.10.1845
Сын: Долгоруков Всеволод Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Долгоруков Глеб Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Долгорукова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгоруков Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна
Смерть
После 01.03.1874