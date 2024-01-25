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Долгоруков Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1813

Дата смерти

После 01.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1813

Отец: Долгоруков Владимир Иванович

Мать: Долгорукова Анна Михайловна

Бракосочетание
23.10.1833

Жена: Долгорукова Анисья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Грен Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Анисья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.10.1842

Жена: Долгорукова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1845

Сын: Долгоруков Всеволод Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1847

Сын: Долгоруков Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Долгорукова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгоруков Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна

Смерть
После 01.03.1874
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