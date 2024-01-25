Долгорукова (Юрьева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Юрьева) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1811

Муж: Долгоруков Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1813

Сын: Долгоруков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1815

Сын: Долгоруков Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1821

Дочь: Долгорукова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1824

Сын: Долгоруков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Долгорукова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.05.1829

Сын: Долгоруков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Долгорукова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.03.1858
Москва, город федерального значения Москва
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