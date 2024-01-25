Долгорукова (Юрьева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.03.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1811
Рождение ребёнка
15.12.1813
Сын: Долгоруков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1815
Сын: Долгоруков Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1821
Дочь: Долгорукова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1824
Сын: Долгоруков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Долгорукова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1829
Сын: Долгоруков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Долгорукова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Иванович
Смерть
16.03.1858