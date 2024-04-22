Долгорукова (Сомова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Сомова) Надежда Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1777

Сын: Долгоруков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Долгоруков Иван Алексеевич

Бракосочетание
1777

Муж: Долгоруков Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1778

Сын: Долгоруков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Долгоруков Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенищева-Кутузова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Долгоруков Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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