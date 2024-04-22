Долгорукова (Сомова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
1777
Сын: Долгоруков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Долгоруков Иван Алексеевич
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
1778
Сын: Долгоруков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Долгоруков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенищева-Кутузова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Долгоруков Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно