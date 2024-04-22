Долгоруков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти24.12.1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
1777
Сын: Долгоруков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
1778
Сын: Долгоруков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенищева-Кутузова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна
Смерть
24.12.1783