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Долгоруков Иван Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

24.12.1783

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Долгоруков Алексей Алексеевич

Мать: Долгорукова Евдокия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1777

Сын: Долгоруков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна

Бракосочетание
1777

Жена: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1778

Сын: Долгоруков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенищева-Кутузова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.12.1783
Москва, город федерального значения Москва
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