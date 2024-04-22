Долгоруков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгоруков Алексей Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1716

Дата смерти

22.05.1792

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1756

Жена: Долгорукова Евдокия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1757

Сын: Долгоруков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Евдокия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Долгоруков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Евдокия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.05.1792
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя
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