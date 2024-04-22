Долгоруков Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти22.05.1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Бракосочетание
1756
Рождение ребёнка
1757
Сын: Долгоруков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Долгоруков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Евдокия Григорьевна
Смерть
22.05.1792
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя