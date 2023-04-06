Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.02.1820 ст.

Дата смерти

01.01.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1782 г.р.

Жена

1819 г.р.
1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1820 ст.

Отец: Яковлев Василий Иванович

Мать: Яковлева Акулина Леонтьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1840 ст.

Жена: Яковлева Екатерина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1843 ст.

Дочь: Яковлева Агрипина Кирилловна

Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1844 ст.

Дочь: Яковлева Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.06.1847 ст.

Жена: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1848 ст.

Сын: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1851 ст.

Сын: Яковлев Иоанн (Иван) Кириллович

Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1852 ст.

Дочь: Яковлева Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1855 ст.

Сын: Яковлев Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.

Дочь: Яковлева Харитина Кирилловна

Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.

Сын: Яковлев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.01.1897 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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