Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1820 ст.
Дата смерти01.01.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1820 ст.
Бракосочетание
05.02.1840 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1843 ст.
Дочь: Яковлева Агрипина Кирилловна
Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.06.1844 ст.
Дочь: Яковлева Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
29.06.1847 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1848 ст.
Сын: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1851 ст.
Сын: Яковлев Иоанн (Иван) Кириллович
Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1852 ст.
Дочь: Яковлева Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1855 ст.
Сын: Яковлев Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.
Дочь: Яковлева Харитина Кирилловна
Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.
Сын: Яковлев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Яковлева Акилина Ивановна
Смерть
01.01.1897 ст.