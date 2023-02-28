Яковлев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смерти17.08.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Яковлев Иван Яковлевич
Мать: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1803 ст.
Дочь: Яковлева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Яковлева Минодора Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
16.03.1807 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.12.1814 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Яковлева Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.02.1820 ст.
Сын: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1851 ст.