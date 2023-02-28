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Яковлев Василий Иванович

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

17.08.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Яковлев Иван Яковлевич

Мать: Яковлева Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1803 ст.

Дочь: Яковлева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Яковлева Минодора Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1807 ст.

Сын: Яковлев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1814 ст.

Сын: Яковлев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Яковлева Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1820 ст.

Сын: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Леонтьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Акулина Леонтьевна

Смерть
17.08.1851 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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