Яковлев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1782 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1783 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1793 ст.
Сын: Яковлев Евтропий (Евстафий) Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1794 ст.
Дочь: Яковлева Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1796 ст.
Дочь: Яковлева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Яковлева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1811 ст.
Сын: Яковлев Фома Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Яковлева Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно