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Яковлев Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1782 ст.

Жена: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1783 ст.

Сын: Яковлев Петр Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1793 ст.

Сын: Яковлев Евтропий (Евстафий) Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1794 ст.

Дочь: Яковлева Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1796 ст.

Дочь: Яковлева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Яковлева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1811 ст.

Сын: Яковлев Фома Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Яковлева Агафья Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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