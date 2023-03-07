Яковлева (Васильева) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
22.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
03.10.1811 ст.
Сын: Яковлев Фома Иванович (Иоаннович)
Отец ребёнка: Яковлев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Яковлева Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно