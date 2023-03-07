Яковлева (Васильева) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева (Васильева) Агафья Васильевна

Яковлева (Васильева) Агафья Васильевна

avatar

Место рождения

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Яковлев Роман Никитич

Отец ребёнка: не указан

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1811 ст.

Муж: Яковлев Иван Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1811 ст.

Сын: Яковлев Фома Иванович (Иоаннович)

Отец ребёнка: Яковлев Иван Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Яковлева Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иван Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close