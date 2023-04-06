Яковлев Василий 2 Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Василий 2 Иванович

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Яковлев Иван Яковлевич

Мать: Яковлева Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1810 ст.

Сын: Яковлев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Настасья Кузьминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1812 ст.

Дочь: Яковлева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Настасья Кузьминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Настасья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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