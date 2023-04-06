Яковлев Василий 2 Иванович
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Яковлев Иван Яковлевич
Мать: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1810 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Настасья Кузьминична
Рождение ребёнка
08.07.1812 ст.
Дочь: Яковлева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Настасья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно