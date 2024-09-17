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Яковлев-Андриянов Яков Иванович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.03.1799 ст.

Дата смерти

09.01.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1799 ст.

Отец: Андрианов (Яковлев) Иван Яковлевич

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Тарасиева) Мария Тарасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Авраамова) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
08.10.1830 ст.

Дочь: Иоаннова-Яковлева-Андриянова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Яковлева (Тарасиева) Мария Тарасиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1838 ст.

Дочь: Иванова Агрипина Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова (Авраамова) Наталия Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.01.1839 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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