Яковлев-Андриянов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения21.03.1799 ст.
Дата смерти09.01.1839 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1799 ст.
Отец: Андрианов (Яковлев) Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1830 ст.
Дочь: Иоаннова-Яковлева-Андриянова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Яковлева (Тарасиева) Мария Тарасиевна
Рождение ребёнка
20.06.1838 ст.
Дочь: Иванова Агрипина Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова (Авраамова) Наталия Михайловна
Смерть
09.01.1839 ст.