Яковлева (Тарасиева) Мария Тарасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1830 ст.
Дочь: Иоаннова-Яковлева-Андриянова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев-Андриянов Яков Иванович
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно