Яковлева (Тарасиева) Мария Тарасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Тарасиева) Мария Тарасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев-Андриянов Яков Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1830 ст.

Дочь: Иоаннова-Яковлева-Андриянова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Яковлев-Андриянов Яков Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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