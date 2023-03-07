Яковлева (Васильева) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1847 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1848 ст.
Сын: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1851 ст.
Сын: Яковлев Иоанн (Иван) Кириллович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1852 ст.
Дочь: Яковлева Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1855 ст.
Сын: Яковлев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.
Дочь: Яковлева Харитина Кирилловна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.
Сын: Яковлев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич
Смерть
Неизвестно