Яковлева (Васильева) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Васильева) Акилина Ивановна

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Место рождения

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.06.1847 ст.

Муж: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1848 ст.

Сын: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1851 ст.

Сын: Яковлев Иоанн (Иван) Кириллович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1852 ст.

Дочь: Яковлева Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1855 ст.

Сын: Яковлев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.

Дочь: Яковлева Харитина Кирилловна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.

Сын: Яковлев Василий Кириллович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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