Яковлев (Васильев) Алексей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев (Васильев) Алексей Кириллович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.03.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1855 ст.

Отец: Яковлев-Бабурин Кирилл Васильевич

Мать: Яковлева Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.04.1873 ст.

Жена: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.

Сын: Яковлев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1875 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Евдоким Алексеевич

Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1877 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Алексеевич

Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1889 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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