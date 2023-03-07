Яковлев (Васильев) Алексей Кириллович
Место рождения
Дата рождения07.03.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1855 ст.
Бракосочетание
25.04.1873 ст.
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.
Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
30.07.1875 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
29.01.1877 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Алексеевич
Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.
Дочь: Бабурина-Яковлева Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.
Дочь: Бабурина-Яковлева Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
15.09.1889 ст.
Дочь: Бабурина-Яковлева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Яковлева-Бабурина Ксения Матвеевна
Смерть
Неизвестно