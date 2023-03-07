Яковлева-Бабурина (Игнатьева) Ксения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева-Бабурина (Игнатьева) Ксения Матвеевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.04.1873 ст.

Муж: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.

Сын: Яковлев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1875 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Евдоким Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1877 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1889 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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