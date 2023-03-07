Яковлева-Бабурина (Игнатьева) Ксения Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1873 ст.
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
30.07.1875 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
29.01.1877 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Алексеевич
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.
Дочь: Бабурина-Яковлева Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.
Дочь: Бабурина-Яковлева Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
15.09.1889 ст.
Дочь: Бабурина-Яковлева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Кириллович
Смерть
Неизвестно