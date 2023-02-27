Яковлева (Алексеева) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Алексеева) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1840 ст.

Муж: Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1843 ст.

Дочь: Яковлева (Васильева) Агрипина Кирилловна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1844 ст.

Дочь: Яковлева (Васильева) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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