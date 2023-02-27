Яковлева (Алексеева) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1840 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1843 ст.
Дочь: Яковлева (Васильева) Агрипина Кирилловна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1844 ст.
Дочь: Яковлева (Васильева) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин (Иванов) Кирилл Васильевич
Смерть
Неизвестно