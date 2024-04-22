Аристов Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти?.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аристова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Аристова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Аристова Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.05.1911
Сын: Аристов Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.03.1920
Сын: Арестов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна
Рождение ребёнка
23.02.1923
Дочь: Аристова Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Аристова Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна
Рождение ребёнка
26.08.1930
Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна
Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аристов Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арестов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1945