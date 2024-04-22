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Аристов Афанасий Васильевич

Место рождения

Глушково, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

?.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Аристов Василий Борисович

Мать: Тяжельникова Степанида Захарьевна

Глушково, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аристова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Аристов Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Аристова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Аристова Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Аристов Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Марьина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
20.03.1920

Сын: Арестов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна

Рождение ребёнка
23.02.1923

Дочь: Аристова Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна

Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Аристова Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна

Рождение ребёнка
26.08.1930

Сын: Аристов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна

Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аристов Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арестов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Федосья Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Федосья Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьина Татьяна Афанасьевна

Смерть
?.08.1945
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