Тяжельникова Степанида Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяжельникова Степанида Захарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Тяжельников Захар Савинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Аристов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Аристов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Аристов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Глушково, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аристов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Аристов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Аристов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Рождение ребёнка
29.06.1894

Сын: Аристов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Аристова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович

Смерть
Неизвестно
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