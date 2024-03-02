Тяжельникова Степанида Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Тяжельников Захар Савинович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Аристов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Аристов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Глушково, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1883
Сын: Аристов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Аристов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Аристов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Рождение ребёнка
29.06.1894
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Аристова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Аристов Василий Борисович
Смерть
Неизвестно