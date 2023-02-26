деревня Глушково, деревня Глушково, Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Глушково

Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Козульский район
137668Глушководеревня56°03'91°08'O-46-135

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Козульский муниципальный район, Сельское поселение Балахтонский сельсовет
4626402106д Глушково#Н/Д

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Подсосенская волость
299Глушкова, д., на рч. Тойлок; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.4713912733
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