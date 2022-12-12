село Балахтон, село Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Балахтон

Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
202Балахтон, д. каз.при рч. Балахтоне.1027319108104
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Подсосенская волость
294Балахтон, с., на рч. Балахтонке; церк. Покровская [1]; шк. ц.- пр.; фельдш. перес. пункт; общ. потрб. и лавка: каз. в. л.; хлеб.-з. маг.12938341425

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Козульский район
138188Балахтонсело55°59'91°15'N-46-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Козульский муниципальный район, Сельское поселение Балахтонский сельсовет
4626402101с Балахтон#Н/Д
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