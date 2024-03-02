Марьина Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1883
Дата смерти03.06.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1883
Отец: Марьин Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аристова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Аристова Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Аристова Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1911
Сын: Аристов Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1911