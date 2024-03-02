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Марьина Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1883

Дата смерти

03.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1883

Отец: Марьин Афанасий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аристова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Аристов Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Аристова Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Аристова Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Аристов Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Аристов Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Афанасий Васильевич

Смерть
03.06.1911
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