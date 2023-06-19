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Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна

Место рождения

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

09.03.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дрябин Иосиф Яковлевич

Мать: Неонила Гавриловна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.01.1860 ст.

Муж: Орешин Арефьев Савватий Николаевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Орешин Илларион Савватьевич

Отец ребёнка: Орешин Арефьев Савватий Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.1865 ст.

Дочь: Орешина Евдокия Савватиевна

Отец ребёнка: Орешин Арефьев Савватий Николаевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.03.1899 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область