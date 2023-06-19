Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти09.03.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Дрябин Иосиф Яковлевич
Мать: Неонила Гавриловна
Бракосочетание
15.01.1860 ст.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Орешин Илларион Савватьевич
Отец ребёнка: Орешин Арефьев Савватий Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1865 ст.
Дочь: Орешина Евдокия Савватиевна
Отец ребёнка: Орешин Арефьев Савватий Николаевич
Смерть
09.03.1899 ст.