Орешин Арефьев Савватий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
15.01.1860 ст.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Орешин Илларион Савватьевич
Мать ребёнка: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна
Рождение ребёнка
22.02.1865 ст.
Дочь: Орешина Евдокия Савватиевна
Мать ребёнка: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна
Смерть
Неизвестно