Орешин Арефьев Савватий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешин Арефьев Савватий Николаевич

Место рождения

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Арефьев Булатов Николай Арефьевич

Мать: Мария Гавриловна

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.01.1860 ст.

Жена: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Орешин Илларион Савватьевич

Мать ребёнка: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна

Рождение ребёнка
22.02.1865 ст.

Дочь: Орешина Евдокия Савватиевна

Мать ребёнка: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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