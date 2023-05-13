Орешин Илларион Савватьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
09.10.1883 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1884 ст.
Дочь: Орешина Прасковья Илларионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1886 ст.
Сын: Орешин Федор Илларионович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.
Дочь: Орешина Мария Илларионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1894 ст.
Сын: Орешин Николай Илларионович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.
Сын: Орешин Степан Илларионович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно