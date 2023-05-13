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Орешин Илларион Савватьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Орешин Арефьев Савватий Николаевич

Мать: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна

Бракосочетание
09.10.1883 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1884 ст.

Дочь: Орешина Прасковья Илларионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1886 ст.

Сын: Орешин Федор Илларионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.

Дочь: Орешина Мария Илларионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1894 ст.

Сын: Орешин Николай Илларионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.

Сын: Орешин Степан Илларионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.

Сын: Орешин Иван Илларионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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