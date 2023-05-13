Орешина Прасковья Илларионовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884 ст.
Отец: Орешин Илларион Савватьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович
Бракосочетание
06.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1905 ст.
Дочь: Цыганова Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.
Дочь: Цыганова Васильева Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1915 ст.
Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1918
Дочь: Васильева Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович
Смерть
Неизвестно