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Орешина Прасковья Илларионовна

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884 ст.

Отец: Орешин Илларион Савватьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.10.1903 ст.

Муж: Цыганов Васильев Кузьма Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1905 ст.

Дочь: Цыганова Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.

Дочь: Цыганова Васильева Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Васильев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: Васильева Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Цыганов Васильев Кузьма Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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