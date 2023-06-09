Цыганов Васильев Кузьма Петрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883 ст.
Отец: Цыганов Петр Петрович
Бракосочетание
06.10.1903 ст.
Бракосочетание
06.10.1903 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1905 ст.
Дочь: Цыганова Варвара Кузьминична
Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.
Дочь: Цыганова Васильева Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
1915 ст.
Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
25.02.1918
Дочь: Васильева Антонина Кузьминична
Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна
Смерть
Неизвестно