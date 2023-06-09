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Цыганов Васильев Кузьма Петрович

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883 ст.

Отец: Цыганов Петр Петрович

Мать: Макарова Ольга Онисифоровна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.10.1903 ст.

Жена: Орешина Прасковья Илларионовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.10.1903 ст.

Жена: не указана

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1905 ст.

Дочь: Цыганова Варвара Кузьминична

Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.

Дочь: Цыганова Васильева Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Васильев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: Васильева Антонина Кузьминична

Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Орешина Прасковья Илларионовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область