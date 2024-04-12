Орешин Николай Илларионович
Место рождения
Дата рождения30.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1894 ст.
Отец: Орешин Илларион Савватьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.01.1918
Рождение ребёнка
17.10.1918
Сын: Орешин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Егоровна
Смерть
Неизвестно