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Орешин Николай Илларионович

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1894 ст.

Отец: Орешин Илларион Савватьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1918

Жена: Куликова Феодосия Егоровна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Орешин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Егоровна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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