Дрябин Иосиф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дрябин Яков Андреевич
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дрябин Вдовин Василий Иосифович
Мать ребёнка: Неонила Гавриловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дрябина Вдовина Прасковья Иосифовна
Мать ребёнка: Неонила Гавриловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна
Мать ребёнка: Неонила Гавриловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дрябина Вдовина Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Неонила Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Гавриловна
Смерть
1845