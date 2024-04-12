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Дрябин Иосиф Яковлевич

Место рождения

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дрябин Яков Андреевич

Мать: Надежда

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Дрябин Вдовин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Неонила Гавриловна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дрябина Вдовина Прасковья Иосифовна

Мать ребёнка: Неонила Гавриловна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна

Мать ребёнка: Неонила Гавриловна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дрябина Вдовина Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Неонила Гавриловна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Гавриловна

Смерть
1845
Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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