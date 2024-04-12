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Дрябин Яков Андреевич

Место рождения

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Дрябин Андрей Тимофеевич

Мать: не указана

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Дрябин Евграф Яковлевич

Мать ребёнка: Надежда

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Дрябин Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: Надежда

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дрябин Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дрябин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Надежда

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дрябин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
1828
Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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