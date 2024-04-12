Дрябин Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Дрябин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дрябин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
1828