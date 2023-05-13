Неонила Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дрябин Вдовин Василий Иосифович
Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дрябина Вдовина Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна
Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дрябина Вдовина Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно