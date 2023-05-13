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Неонила Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дрябин Вдовин Василий Иосифович

Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дрябина Вдовина Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дрябина Вдовина Степанида Иосифовна

Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дрябина Вдовина Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Дрябин Иосиф Яковлевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрябин Иосиф Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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