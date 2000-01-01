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Донсков Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1902

Дата смерти

06.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1902

Отец: Донсков Андрей

Мать: Донскова Ксения

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Донсков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Донскова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Силантьева Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Донскова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
09.04.1935

Дочь: Калинина Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Донскова Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донскова Александра Яковлевна

Смерть
06.02.1945
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