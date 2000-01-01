Донсков Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1902
Дата смерти06.02.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1902
Отец: Донсков Андрей
Мать: Донскова Ксения
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Донсков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Донскова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1930
Дочь: Силантьева Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Донскова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
09.04.1935
Дочь: Калинина Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Донскова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1945