Донскова (Аскольская) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Белоусова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Донсков Андрей
Рождение ребёнка
13.02.1902
Сын: Донсков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Донсков Андрей
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Донсков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донскова Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Донсков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Донсков Андрей
Смерть
Неизвестно