Донскова (Клишина) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донскова (Клишина) Александра Яковлевна

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Место рождения

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.03.1909

Дата смерти

09.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1909

Отец: Клишин Яков Иванович

Мать: Клишина Арина Ивановна

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Донсков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Донсков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Силантьева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Донсков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
09.04.1935

Дочь: Калинина Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Донсков Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донсков Григорий Андреевич

Смерть
09.11.1981
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