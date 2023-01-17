Донскова (Клишина) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1909
Дата смерти09.11.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1909
Отец: Клишин Яков Иванович
Мать: Клишина Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Донсков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Донсков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1930
Дочь: Силантьева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Донсков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
09.04.1935
Дочь: Калинина Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Донсков Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1981