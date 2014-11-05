Силантьева (Донскова) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1930
Дата смерти26.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930
Рождение ребёнка
05.05.1953
Сын: Силантьев Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Силантьев Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
21.02.1962
Сын: Силантьев Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Силантьев Евгений Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1987