Силантьева (Донскова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева (Донскова) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1930

Дата смерти

26.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930

Отец: Донсков Григорий Андреевич

Мать: Донскова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
05.05.1953

Сын: Силантьев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Силантьев Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
21.02.1962

Сын: Силантьев Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Силантьев Евгений Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Евгений Фёдорович

Смерть
26.06.1987
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