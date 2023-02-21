Донсков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донсков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Белоусова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Донскова Ксения

Рождение ребёнка
13.02.1902

Сын: Донсков Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Донскова Ксения

Рождение ребёнка
1908

Сын: Донсков Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Донскова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донскова Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Донскова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донскова Ксения

Смерть
Неизвестно
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