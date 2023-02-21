Донсков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Белоусова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Донскова Ксения
Рождение ребёнка
13.02.1902
Сын: Донсков Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Донскова Ксения
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Донскова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донскова Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Донскова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донскова Ксения
Смерть
Неизвестно