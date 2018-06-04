Павлова Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1957
Дата смерти04.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1957
Отец: Павлов Алексей Павлович
Мать: Коблова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1979
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Васильевич
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
04.06.2018