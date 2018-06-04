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Павлова Нина Алексеевна

Место рождения

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

13.11.1957

Дата смерти

04.06.2018

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1957

Отец: Павлов Алексей Павлович

Мать: Коблова Устиния Ивановна

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.12.1979

Сын: Иванов Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
04.06.2018