Коблова Устиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1927
Дата смерти30.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927
Отец: Коблов Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.06.1949
Дочь: Павлова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1951
Сын: Павлов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
20.09.1953
Дочь: Павлова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
13.11.1957
Дочь: Павлова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
30.04.1994