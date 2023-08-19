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Коблова Устиния Ивановна

Место рождения

Кутюк-Кинер, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.03.1927

Дата смерти

30.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927

Отец: Коблов Иван Павлович

Мать: Коблова Татьяна Андреевна

Кутюк-Кинер, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.06.1949

Дочь: Павлова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1951

Сын: Павлов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
20.09.1953

Дочь: Павлова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
13.11.1957

Дочь: Павлова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
30.04.1994
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