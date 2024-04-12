Павлов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Федоров Павел Федорович
Рождение ребёнка
02.06.1949
Дочь: Павлова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1951
Сын: Павлов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1953
Дочь: Павлова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1957
Дочь: Павлова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна
Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно