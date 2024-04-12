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Павлов Алексей Павлович

Место рождения

Кутюк-Кинер, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Федоров Павел Федорович

Мать: не указана

Кутюк-Кинер, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.06.1949

Дочь: Павлова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1951

Сын: Павлов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1953

Дочь: Павлова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1957

Дочь: Павлова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Коблова Устиния Ивановна

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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