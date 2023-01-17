посёлок городского типа Морки, посёлок городского типа Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Морки

Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2469Богоявленское (Морки), с. каз. (2)при ключе.11023277498Церковь православная 1. Училище. Базар по пятницам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Моркинская волость
1226. Морки (Богоявленское, Церковный), село бывшее государственное, при озере, дворов 51, жителей 218, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь правосл Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Моркинская волость
Выселок с. Морков, Моркинскойчеремисы24
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с. Морки, Моркинскойрусские и черемисы191
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Моркинский район
11886Моркипгт56°26'48°59'O-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, Городское поселение Морки
88632151051пгт Моркипоселок городского типа
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