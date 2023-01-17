Морки
Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2469Богоявленское (Морки), с. каз. (2)при ключе.11023277498Церковь православная 1. Училище. Базар по пятницам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1226. Морки (Богоявленское, Церковный), село бывшее государственное, при озере, дворов 51, жителей 218, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь правосл Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Выселок с. Морков, Моркинскойчеремисы24Показать скан
с. Морки, Моркинскойрусские и черемисы191Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11886Моркипгт56°26'48°59'O-39-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88632151051пгт Моркипоселок городского типа