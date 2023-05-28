Иванов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1957

Отец: Василий

Мать: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1979

Сын: Иванов Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Нина Алексеевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл