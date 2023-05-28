Иванов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1957
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1957
Отец: Василий
Мать: Иванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1979
Мать ребёнка: Павлова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Нина Алексеевна
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл