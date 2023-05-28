Иванова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Иванова Анисия Кононовна

Рождение ребёнка
27.12.1954

Дочь: Иванова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
19.02.1957

Сын: Иванов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно