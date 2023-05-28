Иванова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Иванова Анисия Кононовна
Рождение ребёнка
27.12.1954
Дочь: Иванова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
19.02.1957
Сын: Иванов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно