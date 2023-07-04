Ташлаков Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти07.07.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ташлаков Федор
Мать: Ташлакова Анна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Юркина Анна
Мать ребёнка: Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Наталья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Степановна
Смерть
07.07.1936
Причина смерти: паралич сердца