Ташлаков Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлаков Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

07.07.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ташлаков Федор

Мать: Ташлакова Анна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Юркина Анна

Мать ребёнка: Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ташлаков Михаил (Сергей)

Мать ребёнка: Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Степановна

Смерть
07.07.1936
Причина смерти: паралич сердца