Ташлаков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ташлаков Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Ташлакова Анна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ташлаков Федор
Мать ребёнка: Ташлакова Анна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ташлаков Александр
Мать ребёнка: Ташлакова Анна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ташлаков Иосиф
Мать ребёнка: Ташлакова Анна
Рождение ребёнка
01.12.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ташлакова Анна
Смерть
Неизвестно