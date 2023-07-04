Ташлаков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлаков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ташлаков Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Ташлакова Анна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ташлаков Федор

Мать ребёнка: Ташлакова Анна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ташлаков Александр

Мать ребёнка: Ташлакова Анна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ташлаков Иосиф

Мать ребёнка: Ташлакова Анна

Рождение ребёнка
01.12.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ташлакова Анна

Смерть
Неизвестно
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