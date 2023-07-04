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Ташлаков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ташлаков Федор

Мать: Ташлакова Анна

Рождение ребёнка
01.03.1912

Сын: Ташлаков Александр

Мать ребёнка: Ташлакова Александра Андреева

Бракосочетание
08.07.1912

Жена: Ташлакова Александра Андреева

м браком, 18 лет и Нижнетуринской волости и завода обывательская дочь девица Александра Андреева Сентебова, православная, 16 лет. По жениху деревни Елкиной крестьяне Иоаннъ Семенов Переваловъ и Андрей... Показать все
Смерть
Около 1918
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