Ташлаков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти01.01.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ташлаков Федор
Мать: Ташлакова Анна
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Належитова Валентина
Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Ташлаков Виктор
Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1923
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ташлаков Сергей
Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
06.01.1923
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ташлаков Геннадий
Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дежурный монтер
Смерть
01.01.1939
Причина смерти: туберкулез