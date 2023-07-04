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Ташлаков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ташлаков Федор

Мать: Ташлакова Анна

Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Належитова Валентина

Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Ташлаков Виктор

Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
Между 1914 и 1923

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ташлаков Сергей

Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
06.01.1923

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ташлаков Геннадий

Мать ребёнка: Ташлакова Ксения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташлакова Ксения Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
дежурный монтер
Смерть
01.01.1939
Причина смерти: туберкулез
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