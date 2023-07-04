Ташлакова (Маркова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашлакова (Маркова) Анна

Ташлакова (Маркова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Марков Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1888

Муж: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ташлаков Федор

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ташлаков Александр

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ташлаков Иосиф

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
01.12.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close