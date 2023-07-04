Ташлакова (Маркова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Марков Василий Иванович
Бракосочетание
07.02.1888
Муж: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ташлаков Федор
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ташлаков Александр
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ташлаков Иосиф
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
01.12.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Смерть
Неизвестно