Ташлаков Михаил (Сергей)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ташлаков Иосиф
Мать: Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Степановна
Смерть
Неизвестно