Ташлаков Михаил (Сергей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашлаков Михаил (Сергей)

Ташлаков Михаил (Сергей)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ташлаков Иосиф

Мать: Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close