(Бреусова) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бреусова) Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

29.12.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташлаков Михаил (Сергей)

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташлаков Михаил (Сергей)

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташлаков Михаил (Сергей)

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташлаков Михаил (Сергей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташлаков Михаил (Сергей)

Смерть
29.12.2014
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