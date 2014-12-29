(Бреусова) Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти29.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.2014