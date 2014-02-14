Юркина (Ташлакова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти14.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Ташлаков Иосиф
Мать: Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юркин Анатолий Максимович
Бракосочетание
18.08.1952
Рождение ребёнка
Между 1953 и 1954
Сын: Юркин Александр
Отец ребёнка: Юркин Анатолий Максимович
Рождение ребёнка
06.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юркин Анатолий Максимович
Смерть
14.02.2014