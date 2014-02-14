Юркина (Ташлакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркина (Ташлакова) Анна

Юркина (Ташлакова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

14.02.2014

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Между 1953 и 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ташлаков Иосиф

Мать: Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Между 1951 и 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юркин Анатолий Максимович

Бракосочетание
18.08.1952

Муж: Юркин Анатолий Максимович

Рождение ребёнка
Между 1953 и 1954

Сын: Юркин Александр

Отец ребёнка: Юркин Анатолий Максимович

Рождение ребёнка
06.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юркин Анатолий Максимович

Смерть
14.02.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close