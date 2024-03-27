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(Низамова) Нагима

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Низаметдин

Мать: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфетдинов Сиразетдин

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сиразов Галлям

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1907

Сын: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сиразов Галимзян

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Рождение ребёнка
20.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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