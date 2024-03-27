(Низамова) Нагима
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамитов Низаметдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сиразов Галлям
Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин
Рождение ребёнка
03.03.1907
Сын: Сиразов Фаттах Сиразетдинович
Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сиразов Галимзян
Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин
Рождение ребёнка
20.07.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин
Смерть
Неизвестно